Дочь Корнелла спела Hallelujah в память об отце и Беннингтоне

Запись опубликована в твиттере программы «Доброе утро, Америка», пишет Газета.ru.

12-летней Тони Корнелл помогал Райан Теддер из группы OneRepublic. Для совместного исполнения был выбран хит Леонарда Коэна.

Беннингтон дружил с Корнеллом; после самоубийства Корнелла в мае 2017 года он играл на его похоронах. Смерть лидера Linkin Park 20 июля совпала с днем рождения Корнелла.

Как заявила Тони, исполнять Hallelujah для Корнелла и Беннингтона, петь для них — большая честь, передает ABC News.