Дочь Майкла Джексона считает сериал об отце тошнотворным

Телеканал Sky Arts должен был пустить в эфир фильм об истории из жизни Джексона в рамках сериала "Городские легенды" (Urban Myths), однако принял решение убрать его из программы после резкой критики 18-летней дочери певца, передает РИА Новости.



Майкл Джексон

"Я удивлена, что чувства семьи хоть раз были приняты во внимание, мы это действительно ценим больше, чем вы думаете", — написала дочь Джексона в Twitter.

​Пэрис 11 января после просмотра трейлера фильма писала, что "очень обижена" и "ее тошнит" от такого представления ее отца. Другие зрители также возмутились тем, что короля поп-музыки сыграл белокожий актер Джозеф Файнс.

Фильм должен был в комедийном ключе рассказать легенду о том, как якобы после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Джексон, а также друзья-актеры Элизабет Тейлор и Марлон Брандо бежали домой в Лос-Анджелес за рулем взятого в аренду автомобиля.