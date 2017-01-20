Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за журналиста «Аль-Джазиры»

Влюблённые устроили скромный приём в британском Кембридже только для самых близких друзей: Инга сообщила, что традиционную свадьбу они сыграют в октябре. Счастливая невеста поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором изображена в подвенечном платье.



Инга Меладзе и Нури Вергезе

"Большой день, маленькое торжество. Не могу дождаться, чтобы повторить это снова в октябре, но в гораздо больших масштабах", — сообщила Инга подписчикам.

Инга познакомилась с будущем мужем во время учёбы в Оксфорде, пишет Life.ru. Нури Вергезе работает журналистом и сотрудничает с ближневосточным телеканалом Al Jazeera. Сказочная помолвка Нури и Инги прошла в Марракеше год назад, куда счастливая невеста пригласила лучших подруг. Нури преподнёс возлюбленной кольцо с внушительным бриллиантом.