Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за журналиста «Аль-Джазиры»

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Старшая наследница Валерия Меладзе 25-летняя Инга сочеталась браком с обозревателем телеканала "Аль-Джазира" 25-летним марокканцем Нури Вергезе.

Влюблённые устроили скромный приём в британском Кембридже только для самых близких друзей: Инга сообщила, что традиционную свадьбу они сыграют в октябре. Счастливая невеста поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором изображена в подвенечном платье.

Инга Меладзе и Нури Вергезе
Инга Меладзе и Нури Вергезе

"Большой день, маленькое торжество. Не могу дождаться, чтобы повторить это снова в октябре, но в гораздо больших масштабах", — сообщила Инга подписчикам.

Инга познакомилась с будущем мужем во время учёбы в Оксфорде, пишет Life.ru. Нури Вергезе работает журналистом и сотрудничает с ближневосточным телеканалом Al Jazeera. Сказочная помолвка Нури и Инги прошла в Марракеше год назад, куда счастливая невеста пригласила лучших подруг. Нури преподнёс возлюбленной кольцо с внушительным бриллиантом.

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