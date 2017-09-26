Дыру в 2 млрд из РАО выведут в агентство

Ему перейдут долги ресторанов, концертных организаторов и других пользователей РАО, а также остатки средств общества на счетах проблемных банков. Размер финансовой дыры РАО оценивается в 2 млрд руб, сообщает «Коммерсантъ».

РАО находится в процессе реорганизации, следует из данных ЕГРЮЛ в Kartoteka.ru. Конференция РАО (высший орган управления общества) приняла решение о реорганизации общества через создание АНО «Агентство по управлению непрофильными и проблемными активами РАО» (АУНПА), подтвердил “Ъ” глава совета директоров РАО Андрей Кричевский. По его словам, это сделано для возврата долгов перед РАО.

РАО собирает отчисления с телеканалов, радиостанций, кинотеатров, ресторанов в пользу композиторов и поэтов-песенников. В 2016 году сборы организации составили 4,7 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. РАО потратило на собственные нужды. В декабре 2016 года гендиректором РАО был утвержден Максим Дмитриев. Предыдущий гендиректор Сергей Федотов находится под арестом по обвинению в незаконном выводе средств, собранных для авторов, на счета собственных фирм.

Аудит РАО за 2016 год выявил «незаконные финансовые операции, которые были скрыты от авторов предыдущим руководством», объясняет господин Кричевский, в итоге в РАО «была создана дыра объемом более 2 млрд руб.». «Многие пользователи — рестораны, организаторы концертов, телерадиокомпании и другие — полностью или частично не исполняли в предыдущий период свои обязательства по договорам с РАО»,— сообщил он. К другим проблемным активам относятся остатки на расчетных счетах в банках, у которых была отозвана лицензия,— это Национальный залоговый банк, Региональный банк развития и Мострансбанк.

АУНПА будет управлять непрофильными и проблемными активами РАО, чтобы погасить долги перед правообладателями. На его баланс передаются проблемные и просроченные обязательства третьих лиц, а также «корреспондирующая им» задолженность перед авторами, объясняет господин Кричевский. Таким образом, будет оптимизирована структура бухгалтерского баланса РАО, что позволит повысить уровень его финансовой устойчивости, отмечает он.

При этом, как сообщал “Ъ” в апреле, новое руководство РАО решило собирать вознаграждения через посредников, тогда как раньше РАО занималось сборами само. Посредниками были выбраны компании, близкие к руководству общества, включая Первое музыкальное издательство, среди совладельцев которого Максим Дмитриев, и фирму «Мелодия», возглавляемую Андреем Кричевским.

Предварительные итоги проверки РАО аудиторская компания «ФБК Грант Торнтон» подвела в феврале. Тогда РАО объявило: аудиторы нашли признаки фиктивности в платежах на 228 млн руб. из исследованных 295 млн руб., то есть более чем в 75% случаев. К концу 2015 года средний ежегодный убыток РАО составил 200 млн руб. На тот момент РАО имело невыполнимые обязательства перед авторами на 2,8 млрд руб., на конец 2016-го ситуация стала хуже, утверждал Максим Дмитриев, гендиректор РАО. В то же время в систему РАО заводились далеко не все отчеты от телеканалов и радиостанций — всего около ста в месяц, а складированные «более 13 тыс. отчетов» на общую сумму более 200 млн руб. оказались не учтены. Наконец, были выявлены платежи на сумму 862 млн руб., которые были выведены на подозрительные счета.

После переуступки плохих долгов иному лицу баланс РАО будет выглядеть лучше, констатирует омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Впрочем, судьба и этих денег в итоге может остаться туманной, полагает он.