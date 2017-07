«Джазовые сезоны» собрали более четырех тысяч зрителей

На открытии фестиваля 8 июля Президент фестиваля, Народный артист России Игорь Бутман, советник Губернатора Московской области по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева и Глава Ленинского района Олег Хромов поблагодарили всех гостей и пожелали хорошо провести время.

«Мне часто задают вопрос о том, какая у нас в России публика? Фестиваль в Горках - лишнее доказательство того, что публика у нас замечательная! Никакие погодные условия не помешали собрать нам настоящих ценителей джаза. Можно сказать, что этот холод нас объединил и согрел!» - отметил Игорь Бутман.

Группа «AmberSept», которой выпала честь открывать фестиваль, сразу завоевала внимание зрителей. Молодой коллектив пианистки Юлии Перминовой и барабанщика Игната Кравцова представил авторский материал со своего недавно вышедшего альбома «Luminescence». Их выступление стало динамичным живым рассказом о природе, любви, о силе чувств и переживаний, выполненный в стиле современного джаза с элементами рока и фьюжн.

Проникновенный вокал юной Ярославы Симоновой запомнился зрителям ещё по второму фестивалю в Горках, поэтому её новый «The Project Of The Future» ожидали с особым трепетом. Ярослава исполнила песни собственного сочинения на английском и китайском языках, а также произведения Bjork, Woodkid, Nirvana, The Doors и других в аранжировках блестящего пианиста Евгения Лебедева. В этом проекте зрители услышали джаз, альтернативную и экспериментальную музыку, этнику, рок и блюз, объединившиеся в свой абсолютно неповторимый стиль.

На высоте был и пианист Олег Аккуратов со своим трио. Он начал своё выступление с авторской композиции «Funky birthday», которая задала тон всему часовому сету. Помимо собственных произведений Олег исполнил известные стандарты, в которые совершенно неожиданно и очень элегантно вплетал всем известные слова или мелодии советских песен. Помимо насыщенной музыкальной программы зрители могли писать картины, собирать букеты и даже заниматься спортом. Задача, чтобы фестиваль объединил не только ценителей джаза, но и любителей проводить время на открытом воздухе была реализована на 100%.

Хэдлайнерами первого дня стали Московский джазовый оркестр и американская группа Oregon. Музыка легендарной фьюжн-группы заворожила зрителей с первой минуты. Атмосферное, поэтичное и нежное звучание абсолютно нового альбома «Latern» уносило зрителей далеко за пределы заповедника. Своим примером Oregon, чья история насчитывает почти полвека, показали, что настоящая дружба ведёт к творческому долголетию и неиссякаемому источнику новых идей.

Завершился первый фестивальный день выступлением Московского джазового оркестра. Их музыка звучала настолько горячо, что казалось, зрители готовы провести под открытым небом ещё несколько часов. Игорь Бутман заряжал своей невероятной энергетикой. Серия концертов завершилась ближе к полуночи.

Второй день стал настоящим подарком для организаторов и гостей фестиваля. Теперь уже ничего не препятствовало наслаждению музыкой - тучи над усадьбой рассеялись. Президент фестиваля в этот день выступал не только как музыкант, но и как ведущий. Как и обещалось, во второй день зрители услышали всё многообразие стилей.

Первыми 9 июля на сцену вышел Секстет Ольги Синяевой- Антона Чекурова. В стиле contemporary музыканты исполнили авторские композиции и джазовые стандарты в собственных аранжировках. Следом за молодыми музыкантами на одном дыхании прошло выступление знаменитого трубача Вадима Эйленкрига и группы. В формат фестиваля гармонично вписалась и группа Zventa Sventana Тины Кузнецовой, добавивший этнического колорита и электронного звучания в палитру "Джазовых сезонов". Ближе к завершению вечера прошла презентация нового проекта «Легенда Аллегро» Николая Левиновского и Игоря Бутмана - экспрессивная музыка легендарного пианиста и композитора в сочетании с невероятными пассажами маэстро привели зрителей в восторг.

Завершился фестиваль выступлением вокалиста из Великобритании Тони Момрелла и его коллектива. Невероятная энергетика и обаяние соул-исполнителя собрали зрителей около сцены. Гости фестиваля танцевали, пели, аплодировали и просто не хотели отпускать музыкантов. Крики «браво» и «бис» неоднократно возвращали музыкантов на сцену. «Pick me up» в исполнении Тони стал своеобразным гимном III фестиваля «Джазовые сезоны». Тони Момрелл поблагодарил публику за тёплый приём и пообещал вернуться на следующий год.