Композиция была исполнена «в живую» в рамках «SBTV», пишет Apelzin.

Песня станет частью грядущего третьего студийного альбома певца «÷», релиз которого состоится уже 3-го марта.

Ранее, в поддержку пластинки музыкант выпустил два мега-успешных сингла «Castle on the Hill» и «Shape of You», и видеоклипы на них, а также — промо трек «How Would You Feel (Paean)».