Ed Sheeran с песней Shape of You стал самым популярным у россиян

Первое место занимает январский трек Эда Ширана Shape of You, пишет Газета.ru со ссылкой на Яндекс.Музыку.

Лидер многих мировых чартов – хит Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки – оказался на второй строчке.

В первую десятку попало лишь три песни на русском языке. Это «По волнам» группы Burito, «Неделимы» группы Artik & Asti и «Случайная» певицы Loboda. Они занимают места с четвертого по шестое.

В топ-10 представлены также группы Kaleo, Imagine Dragons, Ofenbach, певец Чарли Пут, певица Дуа Липа в дуэте с Шоном Полом.