Ed Sheeran уладил дело о плагиате на $20 млн

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Sky News.

На исполнителя подали в суд Лос-Анджелеса из-за его песни Photograph, которая, как утверждалось, «нота в ноту» копирует композицию Мартина Харрингтона и Томаса Леонарда Amazing. Песня Ширана была написана в 2014 году, а песня Харрингтона и Леонарда – в 2009 году.



Эд Ширан

Истцы требовали $20 млн.

«Я могу подтвердить, что дело улажено, но комментировать подробнее не могу», – заявил юрист Харрингтона и Леонарда. Комментариев со стороны Ширана пока не поступало.

По имеющимся данным, в суд были поданы документы о прекращении дела без сохранения за истцами права предъявления иска по тому же основанию, но при этом суд оставит дело в своем производстве, чтобы обеспечить соблюдение условий соглашения.