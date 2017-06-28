Егор Крид посадил Боню на поводок

Прервав на один день гастрольный тур, именинник прилетел в Москву, где собрал в честь своего праздника близких и многочисленных звездных друзей.

Поздравить певца пришли его коллеги из Black Star — Миша Марвин, Натан, Мот, Клава Кока, а также Наталья Ионова, dj Smash, Яна Рудковская, Лена Перминова, Григорий Лепс, Наталья Рудова и другие.



Егор Крид

В честь главного героя праздника перед входом в шикарный исторический особняк ресторана Modus была расстелена красная дорожка, на которой Егор эффектно появился в сопровождении своего нового питомца – тигренка по кличке Боня (подарок от Виктории Бони).

Встречать и рассаживать гостей после красной дорожки артисту помогала семья — отец Николай, мама Марина и сестра Полина. В разгар вечеринки гостей развлекали друзья и коллеги именинника – реперы Натан и Мот, Клава Кока, а в конце вечера свои самые популярные хиты исполнил и сам Егор Крид.