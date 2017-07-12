Егор Крид заменил Сосо Павлиашвили

По сюжету новой серии, в отеле запланирована свадьба, которая должна объединить армянскую и грузинскую семьи. Чтобы угодить будущим родственникам (Темико Чичинадзе, Ия Нинидзе), папа жениха (Грант Тохатян) решает пригласить на свадьбу Сосо Павлиашвили. Только вместо грузинской звезды перед гостями появляется любимец молодежи Егор Крид.



Егор Крид

Егор Крид: Я часто встречаю на сцене больших артистов, но Сосо Павлиашвили еще заменять не приходилось. На самом деле я очень избирательно отношусь к проектам, в которых участвую. Об «Отеле Элеон» много слышал и видел несколько серий, поэтому согласился недолго думая. И знаете, ни разу не пожалел о своем решении: мне нравится киношная атмосфера, а высокопрофессиональная команда сериала позволила мне на денек почувствовать себя актером.

Премьера серии с участием Егора Крида состоится на СТС в новом телесезоне.