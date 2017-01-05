Егора Крида чуть не растерзали поклонницы

В этому году старт музыкальному марафону дал один из самых перспективных артистов молодого поколения Егор Крид: «Это очень большая ответственность. Я очень волновался, и перед концертом состояние у меня было странное. А еще я так торопился на репетицию, что забыл в самолете ноутбук со всеми музыкальными материалами! 7 марта у меня будет сольный концерт в «Крокус Сити Холле», уверен, что будет круто, но, возможно, круче было именно сегодня!»



Егор Крид. Фото - Руслан Рощупкин.

Публика, собравшаяся в эти дни на Роза Хутор, кардинально отличается от привычной молодому артисту аудитории, однако Егор Крид справился с стоявшей перед ним задачей на пять. Как, впрочем, и охранники концертного зала «Роза Холл», вынужденные сдерживать толпу новообращенных поклонников и поклонниц. Если бы не их умелые действия, певца разобрали бы на сувениры. Егор и его команда показали такое танцевальное шоу, что в конце вечера респектабельная «Роза Холл» больше напоминала дискотеку, чем концертный зал. Сольным концертом участие Егора Крида в фестивале «Рождество на Роза Хутор» не ограничится: он выйдет на сцену 7 и 8 января и споет песни, которых в его исполнении еще никто никогда не слышал. Причем услышат и увидят это миллионы зрителей Первого канала, который будет вести прямую трансляцию с Розы Хутор.