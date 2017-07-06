Elton John не сможет выступить в Гамбурге из-за саммита G20

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на немецкую газету Süddeutsche Zeitung.

Причиной стал отказ городских властей предоставить самолету артиста разрешение на посадку в аэропорту Гамбурга. Это произошло из-за усиленных мер безопасности, связанных с прибытием в город глав 20 государств.

«Организаторы до последнего надеялись, что все получится. Однако возникло слишком много неопределенности, и нужно было принять решение», — заявил пресс-секретарь певца.



Элтон Джон

Представитель Джона добавил, что исполнитель выразил сожаление по поводу сорванного концерта. «Я хотел бы извиниться перед всеми своими фанатами за эти неприятности», — процитировал он музыканта.

Отмечается, что другой аэропорт, «Гамбург-Финкенвердер», пытался получить необходимые разрешения, однако было уже поздно.

Элтон Джон в данный момент гастролирует с программой Wonderful Crazy Night. Выступление в Гамбурге планировали посетить 10 тысяч поклонников. Следующий концерт певца в городе должен состояться 5 декабря.