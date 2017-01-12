Elton John перенес концерт на год по состоянию здоровья

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Британский певец Элтон Джон перенес концерт в Дубае по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на What's On.

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Выступление, которое должно было состояться 20 января вместо отмененного концерта 15 декабря 2016 года, перенесено почти на год вперед, и запланировано теперь на 8 декабря 2017-го. В первый раз шоу было отменено, потому что певец заболел гриппом, а во второй — для прохождения срочной медицинской процедуры.

Ситуацию прокомментировал представитель компании 117 Live, отвечавшей за организацию концертов. «Врачи решили, что ему нужна срочная процедура. Но это не связано с серьезной угрозой здоровью», — сказал он, не уточнив, о какой именно форме медицинской помощи идет речь.

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