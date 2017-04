Elton John пожаловался на дороговизну винила Канье Уэста

Артист приобретает в среднем пять-шесть альбомов на виниле в неделю, заявил он в видеоролике, опубликованном на своем YouTube-канале.

Последней музыкальной покупкой Джона стал альбом The Life Of Pablo американского рэпера Канье Уэста. «Он стоил мне целое состояние», — пожаловался певец.

Элтон Джон также вспомнил самые первые пластинки, которые он слушал в детстве, — At The Hop группы Danny & The Julians и Reet Petite Джеки Уилсона.

Ранее в апреле сообщалось, что The Life Of Pablo стал первой в истории музыки пластинкой, получившей платиновый статус исключительно благодаря интернет-стримингу, пишет Lenta.ru.