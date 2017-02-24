«Евгений Онегин»: повторное прочтение классики

Очередь дошла до литературно-музыкальной композиции авторства самого маэстро Башмета по опере «Евгений Онегин» П.И.Чайковского. Эта постановка - первая ласточка из череды культурно-просветительских адаптаций большой классики на фестивалях Башмета, его премьера состоялась еще в 2010 году. Но певческий костяк почти не изменился, и оркестр «Новая Россия» во главе с Башметом на месте. Исчез хор, и сменились актеры-рассказчики, вместо Хабенского и Раппопорт пушкинский текст читают на этот раз Антон Шагин («Стиляги», «Куприн. Яма») и Светлана Иванова («Дом Солнца», «Легенда № 17»). Отчасти это не пошло спектаклю на пользу - если Хабенский и немного Раппопорт хотя бы пытались дать живую органику речи пушкинскому стиху, но Шагин и Иванова даже не пытаются, а читают их именно как «стихи».

Сам проект рассчитан на то, что люди, которые не в силах высидеть четыре часа «Евгения Онегина» в оперном театре, познакомятся за полтора часа с кратким изложением сюжета и самыми знаменитыми ариями оригинала. Башмет убрал из партитуры Чайковского все «длинноты», не самые эффектные номера и оркестровые «проигрыши», а заодно и большую часть героев. Сюжет из-за этого получился несколько рваный, но на то и чтецы, чтобы снивелировать для зрителя эти неизбежные (и оправданные ради заявленной цели) утраты. И такой «Онегин» блестяще справляется с задачей.



Ольга (Ирина Шишкова), Ленский (Сергей Романовский), Онегин (Андрей Жилиховский), Татьяна (Жаля Исмаилова)

Онегина и Ленского по-прежнему поют Андрей Жилиховский и Сергей Романовский. Татьяну и Ольгу - по-прежнему Жаля Исмаилова и «новичок» - меццо из Мариинки Ирина Шишкова. Фактически сборная звезд своего поколения, активно поющие эти партии в разных театрах мира. И надо признать, что звучат они великолепно, партии отработаны до мельчайших мелочей. Этот вокальный квартет, возможно, лучший на сегодняшний день в мире для «Евгения Онегина». Впрочем, несправедливым было бы не причислить к этой четверке и баса Олега Цыбулько в роли Гремина. Так что назовем их - великолепная пятерка и... «вратарь» Юрий Башмет.



Сцена дуэли

На этом представлении впервые появилась компьютерная графика - на заднике периодически появлялись изображения, обозначающие места действия - бал, дома персонажей и т.п.



Онегин (Андрей Жилиховский) и Татьяна (Жаля Исмаилова)

Спектакль прошел на одном дыхании, зрители не раз прерывали его бурными овациями. Так что такому «Евгению Онегину» - жить. И не один год.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Татьяна (Жаля Исмаилова) и Ольга (Ирина Шишкова)



Ольга (Ирина Шишкова) и Ленский (Сергей Романовский)



Татьяна (Жаля Исмаилова) и Онегин (Андрей Жилиховский)



Гремин (Олег Цыбулько) и Татьяна (Жаля Исмаилова)



Светлана Иванова и Антон Шагин



Поклоны