Евровидение-2017 в России транслировать не будут

Такое решение принято после того, как Служба безопасности Украины 22 марта запретила на три года въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой.

При этом в 2018 году, независимо от того, кто будет показывать конкурс "Евровидение" — ВГТРК или Первый канал, Россию на конкурсе будет представлять именно Юлия Самойлова. Как сообщили в ВГТРК, такова позиция руководителей крупнейших российских медиахолдингов.

Евровидение становится ареной для политических драм, связанных с Украиной, уже второй год подряд, отмечает Financial Times в своём материале, посвящённом запрету СБУ на въезд в страну Юлии Самойловой.

«Конкурс давно стал политическим. Когда в прошлом году Джамале разрешили спеть политическую песню — хотя в правилах написано, что в конкурсе не должно быть политики, — уже тогда на это был расчёт. На то, что будет скандал с Россией, — они же этого и хотели. Мы идём на поводу у них», — цитирует Лозу НСН.

Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер заявил, что решение СБУ о недопуске россиянки Юлии Самойловой на территорию Украины не нарушает международные соглашения в сфере прав человека. «Согласно международному праву, государства имеют право определять, кого допускать и кого не допускать на свою территорию, и нет никаких обязательств со стороны ОБСЕ, с которыми я знаком, чтобы идентифицировать это дело как нарушение прав человека», — цитирует Раймера ТАСС.

Министерство иностранных дел России в официальном комментарии о решении СБУ заявило, что «украинские власти в очередной раз подтвердили свой образ режима, заражённого русофобской паранойей и националистическими комплексами».

«Нарушив условия проведения конкурса, Украина должна быть лишена права его проведения», — цитирует НСН Диану Гурцкую.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как вещатель — организатор песенного конкурса «Евровидение-2017», выполняет и будет продолжать выполнять решения органов государственной власти Украины, включая решение СБУ о запрете въезда на территорию Украины гражданке России Юлии Самойловой», — говорится в официальном заявлении.

«Я предупреждал: не давайте возможность ёрничать и русофобствовать этим негодяям. Меня никто не послушал, — цитирует Иосифа Кобзона ТАСС. — Нельзя было подставлять нашу девочку под злобствующие крики и высказывания в адрес нашей страны».

Певец Филипп Киркоров хочет попросить участников Евровидения-2017 посвятить исполнение своих композиций на конкурсе Юлии Самойловой. «Это, конечно, запредельно. Это несправедливо. Я вообще хочу предложить всем своим коллегам по цеху, кто неравнодушен к жестокости и человеческому унижению, подписаться со мной под моим обращением ко всем участникам Евровидения — всем людям, которые выйдут на сцену в Киеве, и сказать перед выступлением каждого одну очень важную фразу: «Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которой здесь боятся», — приводит слова Киркорова Интерфакс.

Рок-музыкант Андрей Макаревич заявил, что данное решение Киева является неразумным: «Это большая глупость со стороны Службы безопасности Украины».