«Евровидение 2018» пройдет в Лиссабоне

Полуфинал конкурса Евровидение пройдет там 8 и 10 мая, а Grand Final пройдет 12 мая 2018 года.

Португалия получила право проведения следующего конкурса после победы Сальвадора Собрала в Киеве в этом году, заработав рекордные 758 очков за исполнение песни Amar Pelos Dois, написанную его сестрой Луизой. Это первый раз, когда конкурс будет проходить в Португалии, так как победа Сальвадора была первой для Португалии за 53 года участия в конкурсе. 2018 год также будет 50 разом участия Португалии в конкурсе.

Джон Ола Санд, исполнительный супервайзер ЕВС для Евровидения, сказал: «Мы очень рады сообщить, что конкурс пройдет в 2018 году в Лиссабоне. Город представил содержательное предложение, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы, чтобы сделать в Португалии впервые конкурс Евровидение, и он должен стать самый захватывающим из всех. Мы хотели бы поздравить RTP с их профессиональной и детальной оценкой всех вариантов проведения конкурса».

Гонкало Реис, генеральный директор RTP, сказал: «Проведение конкурса Евровидение-2018 - это отличная возможность для Португалии, Лиссабона, индустрии развлечений и RTP. Мы рассчитываем на организацию мероприятия, которая покажет наши творческие возможности».

Лиссабон является одним из старейших городов в Европе, расположенный на атлантическом побережье Португалии с населением более 2,7 миллионов человек.

Лиссабон выдержал сильную конкуренцию со стороны других 4 городов в качестве претендентов на место проведения самого захватывающего в мире музыкального события, которое смотрит более 180 миллионов зрителей. Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра были в числе претендентов, прежде чем было принято решение привезти Евровидение в Лиссабон.