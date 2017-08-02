«Eвровидение» изменило регламент из-за скандала вокруг Самойловой

Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на сайт Европейского вещательного союза.

"Несомненно, конкурс песни Евровидение-2017 в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны — Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов", — говорится в сообщении организаторов.

В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну — хозяйку Евровидения.





"Самой неприятной проблемой Евровидения в этом году стал запрет на въезд на Украину российского представителя", — считают в Европейском вещательном союзе.

Решение было принято в связи с инцидентом вокруг российской конкурсантки Юлии Самойловой, которую СБУ отказалась пускать в страну, проигнорировав требования Европейского вещательного союза. Певице запретили въезд на Украину за то, что она выступила с концертом в Крыму.

Изменения коснулись и графика подготовки к Евровидению после того, как украинская сторона не смогла в него уложиться. Европейский вещательный союз оставляет за собой право в случае задержек передать право организации конкурса другому вещателю.

Кроме того, организаторы Евровидения требуют, чтобы члены профессионального жюри, которое принимает участие в оценке прозвучавших на конкурсе песен, были абсолютно непредвзятыми.

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз наложит на Киев штраф в размере 200 тысяч евро за задержки в организации мероприятия и недостаточное взаимодействие с организаторами по вопросу участия Самойловой, которую не впустили на Украину. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник или выбрать другого конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным показывать мероприятие.