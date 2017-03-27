ЕВС будет добиваться участия России на «Евровидении» в Киеве

Об этом в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel заявил глава оргкомитета организации Франк-Дитер Фрайлинг.

Представитель союза отметил, что ЕВС с самого начала подготовки к мероприятию дал понять, что ожидает допуска исполнителей всех стран к «Евровидению-2017». «Если решение о запрете российской участнице на въезд в страну останется в силе, ЕВС будет дальше добиваться участия России в мероприятии», — пообещал Фрайлинг.

Он добавил, что предложение дистанционного участия певицы Юлии Самойловой, представляющей Россию на конкурсе, было отвергнуто и российской, и украинской сторонами.



Юлия Самойлова

На вопрос о том, назначит ли Россия вместо Самойловой нового кандидата, Фрайлинг призвал дождаться окончательного решения Киева в отношении певицы.

Ранее в марте ЕВС выступил с предложением устроить дистанционное выступление российской участницы на «Евровидении-2017». Первый канал, назначивший Самойлову кандидатом от России, от этой идеи отказался, а на Украине такую инициативу объявили незаконной, напоминает Lenta.ru.