Фанаты Linkin Park хотят создать стену памяти Беннингтона

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в фан-сообществе Linkin Park.



Честер Беннингтон

«Ребята нам пишут с такими предложениями, сейчас все пока на стадии идеи. Планируется на одной из уличных стен Москвы разместить гигантский арт, посвященный Честеру. Сейчас собираются предложения о месте», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что создание граффити будет предварительно согласовано с администрацией района и округа по месту его размещения.

41-летний вокалист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон скончался 20 июля в своем доме в Калифорнии. По информации СМИ, в последние годы певец боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.