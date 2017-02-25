«Фантастическая Кармен» в новом составе

Впервые этот неординарный спектакль был показан тут же, в Сочи, годом ранее. И вот на юбилейном X Зимнем фестивале искусств - снова «Фантастическая Кармен», только с несколько измененным составом участников. Ранее Кармен в «театральной» ипостаси блистательно играла Ольга Ломоносова, теперь ее сменила Юлия Такшина («Не родись красивой») - и ее Кармен куда менее роковая и соблазнительная, но более взбалмошная. Евгений Стычкин, как всегда, на своем месте. И Михаил Трухин на месте, он стал гораздо меньше напоминать Хабенского (чем грешил поначалу).



Таков финал

Среди оперных тоже замена. Партию Хозе теперь поет Олег Долгов, исполняющий ее в Большом театре, - и это самое ценное приобретение спектакля. Его тенор полон нежнейших пастельных красок, полнозвучен и превосходно обработан. Из ауры Большого он привнес в спектакль масштабность - порою кажется, когда поет Долгов, что дело происходит на огромной сцене, а он обращается куда-то к верхним рядам балконов. Безупречная чистота интонирования и отличная дикция Долгова тоже порадовали. Кармен поет (как и на последнем представлении в Ярославле) мариинская прима Ирина Шишкова, а Эскамильо - всегда стабильный бас Олег Цыбулько.

И среди балетных - замены! Кармен - по-прежнему Екатерина Шипулина. А вот партнерства Руслана Скворцова и Александра Волчкова сочинская публика еще не видели, они танцевали в Ярославле.

Напомним, что сюжетная линия версии Башмета строится на предположении, что Хозе - это кинорежиссер, убивший актрису Кармен на съемочной площадке. Его лечат, подозревая в безумии. А сам сюжет Мериме растраивается на драматическую, балетную и оперную составляющие, развивающиеся параллельно и иногда пересекающиеся. Поскольку «Кармен» существует и в оперном, и в балетном, и в литературном вариантах — отчего не сделать Кармен и Хозе умноженными на три? И все это в белоснежной стильной декорации - вполне себе актуальный европейский театр.

Вводы не помешали спектаклю стать значительно крепче относительно прошлогодней премьеры. Хитросплетения авторского замысла актеры доносят куда более четко, артикулированно.

Стоит отметить и сбалансированную работу оркестра «Новая Россия» под чуткой рукой Юрия Башмета, его невероятно прозрачный и чистый звук.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА