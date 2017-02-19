Фестиваль Башмета в Сочи открылся сюрпризами

Почти целиком он оказался посвящен музыке Моцарта. Удивить тут невероятно сложно, но команда Башмета попыталась. Ставка сделана на редко исполняющееся произведение юного гения — когда Моцарт написал концертную симфонию для гобоя, кларнета, фагота и валторны ми бемоль мажор, ему было 22 года, и он приехал в Париж с надеждой получить заказы от французских толстосумов. Однако рукопись даже не была переписана (это забыли сделать), сам Моцарт ею больше не интересовался, рукопись потерялась. И лишь в XIX веке была обнаружена ее копия, но до сих пор звучит эта симфония очень редко.

Специально для исполнения симфонии для концертирующих духовых из разных стран созвали едва ли не лучших мастеров своего дела. Француз Филипп Тондр — первый гобой одного из лучших оркестров Европы Gewandhaus Leipzig, японка Риэ Кояма — победительница конкурса ARD и солистка-фаготистка Немецкой камерной филармонии, испанец Хосе Висенте Кастелло — профессор класса валторны Каталонской высшей школы музыки и солист оркестров Концертгебау и Люцернского фестивального. Словом, «самые сливки», - как выразился на пресс-конференции Валентин Урюпин, сам прекрасный кларнетист и часть этой великолепной четверки.



Филипп Тондр, Риэ Кояма, Хосе Висенте Кастелло и Валентин Урюпин

Собственно, нетрудно догадаться о причинах малой популярности именно этой симфонии Моцарта. Оркестровая часть написана довольно шаблонно (для Моцарта), любопытные идеи появляются лишь к финалу произведения. А вот квартет духовых, напротив, прописан с такими требованиями к виртуозности всех четверых солистов и абсолютной синхронности пассажей, - что не каждый оркестр может себе позволить, дабы не опозориться. Особенно сложны синхроны для фагота и валторны, по определению инструментов более валких, чем шустрые кларнет и гобой.

Приглашенный квартет духовых мастеров справился. Ни единой ошибки. Фагот Риэ Коямы умело поспевал за всеми порхающими тремоло кларнета Валентина Урюпина, ни разу не сбившись с предложенного темпоритма. Урюпин порою словно зависал в свободном падении, как ласточка в небе — невероятной красоты звук — и решительно вслед пикировал, при поддержке не менее эмоционального французского гобоиста Филиппа Тондра. Валторна Кастелло умудрялась при бешеной скорости звукоизвлечения не дать ни одного грязного обертона. Невероятно, что эти музыканты впервые в жизни встретились только перед концертом на репетиции!



Массимо Кварта

Большим событием фестиваля стал очередной приезд виртуоза скрипки Массимо Кварта. И именно с Паганини, по части которого он признан одним из лучших исполнителей Европы. В этот раз Массимо сыграл интродукцию и вариации Паганини на тему арии из оперы Россини «Танкред». Сочинение I Palpiti вобрало в себя все лучшее, что изобрел Паганини в мире скрипичного музицирования, от флажолетов до ударных штрихов, вся палитра приемов. Но и от роскошества мелодики Россини отказываться Паганини отнюдь не желал. Массимо Кварта показал блестящую, на грани фантастики, виртуозную технику — и при этом не забыл о мелодии. Аплодисменты гремели минут пять…



Олли Мустонен

Еще одним именитым гостем стал финский пианист Олли Мустонен, не раз приезжавший на фестивали Башмета. В этот раз — для исполнения 21-го концерта Моцарта до мажор. Человек-фейерверк, Олли сходу взял высокий темп, и череда виртуозных мощных пассажей в его исполнении не раз напоминала о нашем Мацуеве. Возможно, стоило бы играть Моцарта повоздушнее, но такова авторская трактовка Мустонена. Технического брака не замечено, а значит, музыкант прав.



Юрий Башмет

Сам Юрий Башмет солировал в Адажио си минор Брамса. Это был совсем грустный Адажио, почти скорбно-похоронный. Альт маэстро стонал и ныл, словно смертельно раненый зверь. Стоит отметить, что ранее это же Адажио у мастера звучало куда более жизнелюбивее.



Александра Зверева

Сюрпризом стало появление протеже Юрия Абрамовича — юной флейтистки Александры Зверевой. Несколько лет назад он приметил ее в Екатеринбурге на отборах в Юношеский оркестр и принял ее, затем сосватал на тренинг к мастеру флейты сэру Джеймсу Гэлвею, и вот — почетный выход на гала-концерте открытия.

Собственно, начался и завершился гала-концерт сольными выступлениями камерного ансамбля «Солисты Москвы», прекрасно проведшему весь вечер на сцене Зимнего театра. Начали с моцартовской увертюры к «Свадьбе Фигаро», завершили хрестоматийной 40-й симфонией того же Моцарта. Все звучало столь отменно, что хоть бери, записывай и выпускай как альбом. Ни сучка, ни задоринки. Завидное качество.

А впереди — целый фестиваль. Зимний фестиваль искусств в Сочи.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Мэр Сочи Анатолий Пахомов и Юрий Башмет открывают фестиваль



Александра Зверева и Юрий Башмет