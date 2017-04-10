Фестиваль Юрия Башмета пройдет в Ярославле в девятый раз

За девять лет своего существования Фестиваль в Ярославле стал одним из самых крупных фестивалей маэстро Башмета в России и, получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов в нашей стране.



Юрий Башмет

Центральная тема фестиваля – немецкий музыкальный романтизм. 3 мая программу «Брамс, Шуман и их окружение» с исполнением камерные и концертные сочинения двух гениев немецкого искусства и близких им по духу музыкантов – Клары Шуман и Йозефа Иоахима в исполнении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Юрия Башмета с участием замечательных солистов: Александра Рудина, Филиппа Копачевского, Игоря Федорова и Петера Ковача. А 7 мая специальный концерт будет посвящен творчеству Феликса Мендельсона-Бартольди Иоганеса Брамса с участием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и солистов Максима Венгерова и Ксении Башмет.

5 мая в рамках фестиваля Россию впервые посетит британский ансамбль медных духовых инструментов «London Brass». Наследники славных традиций этого своеобразного музицирования исполнят программу английской музыки разных столетий – от Ренессанса до джаза.

Еще один сюрприз фестиваля – «День Испании», который состоится 6 мая. Музыканты из страны фламенко и хоты - гитарист Давид Мартинез, виолончелист Адольфо Гутьеррес Аренас и дирижер Алексис Сориано в сопровождении Ярославского академического симфонического оркестра исполнят легендарный концерт для гитары «Аранхуэз» Родригеса, виолончельный концерт Лало и отрывки из балетов де Фальи «Треуголка» и «Любовь – Волшебница».

4 мая ведущий камерный ансамбль Скандинавии и Европы – норвежский камерный оркестр «Солисты Тронхейма» - порадует публику программой из сочинений Грига, Гайдна и Бриттена.

Камерный концерт европейских исполнителей на деревянных духовых инструментах будет проведен 8 мая совместно со знаменитым «Крассел-фестивалем» (Финляндия); в программе концерта прозвучат произведения композиторов американского континента (Вила-Лобоса, Бернстайна, Хинастеры).

Откроет фестиваль 1 мая музыкально-драматический спектакль «Не покидай свою планету». Инсценировка любимой книги многих поколений «Маленький принц» А. Де Сент-Экзюпери осуществлена замечательным режиссером из Петербурга Виктором Крамером совместно с московским театром «Современник» и при участии выдающегося актера Константина Хабенского; в музыкальном сопровождении лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета.

Заключительным аккордом фестиваля 9 мая станет гала-концерт «золотых» лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского разных лет. В сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» выступят обладатели Первых премий престижнейшего конкурса России разных лет: пианист Барри Дуглас, виолончелист Густав Ривиниус, скрипач Николай Саченко и певец, обладатель уникального голоса Ариунбаатар Ганбаатар.

Как обычно, фестивальная программа будет сопровождаться мастер-классами и творческими встречами участников фестиваля с начинающими музыкантами – студентами и учащимися, а также педагогами ярославских музыкальных учебных заведений.

Более того – на этот раз в рамках фестиваля буду проведены две научные конференции. Одна из них, организованная совместно со Всероссийским духовым обществом, будет посвящена искусству игры на медных духовых инструментах; другая, под руководством доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории Е.М. Царевой – творчеству И. Брамса, Р. Шумана и австро-немецкой музыке XIX в.

Традиционно насыщенная программа ожидает и города Ярославской области. Концерты с участием маэстро Башмета пройдут в Рыбинске, Угличе, Борисоглебске; выступления участников Камерного ансамбля «Солисты Москвы» – городах Гаврилов-Ям, Вятское, поселках Борок и Некрасовское.