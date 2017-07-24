Гарик Сукачев презентовал фильм «То, что во мне»

Премьера состоялась в дни памяти актера, режиссера и писателя Василия Шукшина в Алтайском крае на его родине в селе Сростки.

"Мы провели здесь со съемочной группой чудесное время, снимал я его ровно год назад, это история о путешествии по Чуйскому тракту до монгольской границы. Свое кино я делал для Первого канала, это телевизионный продукт, но мне очень хотелось показать его здесь в Алтайском крае и Республике Алтай - очень много людей помогали нам в съемках", - сказал Игорь Сукачев, презентуя свою картину.

Изначально премьера фильма "То, что во мне" была поставлена в сетку Первого канала, однако, властям региона удалось договориться с руководством телеканала, чтобы премьерные показы прошли в Алтайском крае в рамках Всероссийского Шукшинского фестиваля.



Гарик Сукачев

О том, что Гарик Сукачев проедет по Алтаю на мотоцикле и снимет фильм о Чуйском тракте, стало известно в начале лета 2016 года, уже в июле съемочная группа проехала по Алтайскому краю и Республике Алтай для выбора локаций. По словам самого Сукачева, это фильм в первую очередь о природе и людях. В фильме использованы многие известные в России символы Алтая - шаманы, "Принцесса Укока", старообрядцы, места, по которым проходила экспедиция Рериха. Кроме того, использована и история песни, и сама песня "Есть по Чуйскому тракту дорога".

ТАСС