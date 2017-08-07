Гитарист The Rolling Stones болен раком

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Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд признался, что болен раком легких.

Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на The Mail on Sunday.

Ронни Вуд
Ронни Вуд

Музыкант, которому исполнилось 70 лет, на протяжении длительного времени скрывал диагноз, и даже отказался от курса химиотерапии. "Я боролся с раком легких. Была неделя, когда все висело на волоске и это могло быть занавесом, временем, чтобы сказать прощай", - сказал Вуд в интервью журналу.

Рак легких у гитариста был выявлен три месяца назад в ходе планового медицинского обследования. "Я был готов к плохим новостям, но я также верил в то, что все будет в порядке", - продолжил музыкант, поведав, что о его болезни знала только его 39-летняя супруга Салли Хамфрис.

"Помимо врачей, мы больше никому не говорили об этом, поскольку не хотели заставлять кого-либо проходить через этот ад. Но я для себя принял решение, что если опухоль будет распространяться, я не соглашусь на химиотерапию. Более того, я не собираюсь терять волосы", - подчеркнул он.

Врачи, по словам Вуда, позднее установили, что его опухоль не разрастается. "И я сказал, давайте разберемся с этим, - рассказал музыкант. - До того, как я закрыл свои глаза перед операцией, я посмотрел на врача и произнес: Пусть начнется битва!".

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