Глава академии звукозаписи не видит проблемы расизма на «Грэмми»

Так он ответил на критику зрителей, которые посчитали, что награда за лучший альбом должна была уйти темнокожей американке Бейонсе, а не британской певице Адель, сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME.



Бейонсе

«У нас нет никакой расовой проблемы. Всегда тяжело создать объективное из субъективного, а в этом и заключается цель искусства и музыки», — отметил Портнов. Он добавил, что музыканты не слушают песни, основываясь на расе, половой принадлежности или этносе.

Комментируя решение чернокожего певца Фрэнка Оушена бойкотировать премию, глава академии заявил: «Я думаю, это его личный выбор. Не всем нравится участвовать в каждой церемонии награждения. Я уважаю это».