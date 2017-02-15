Глава академии звукозаписи не видит проблемы расизма на «Грэмми»

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Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов заявил, что победителей музыкальной премии «Грэмми» не выбирают по цвету кожи.

Так он ответил на критику зрителей, которые посчитали, что награда за лучший альбом должна была уйти темнокожей американке Бейонсе, а не британской певице Адель, сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME.

Бейонсе
Бейонсе

«У нас нет никакой расовой проблемы. Всегда тяжело создать объективное из субъективного, а в этом и заключается цель искусства и музыки», — отметил Портнов. Он добавил, что музыканты не слушают песни, основываясь на расе, половой принадлежности или этносе.

Комментируя решение чернокожего певца Фрэнка Оушена бойкотировать премию, глава академии заявил: «Я думаю, это его личный выбор. Не всем нравится участвовать в каждой церемонии награждения. Я уважаю это».

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