Голограмма покойного участника Black Sabbath отправится в тур

Гастроли Dio Returns начнутся в Финляндии, сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press. Весной 2018 года концерты пройдут в США.

Как заявила вдова музыканта Венди Дио, голограмма позволит фанатам, видевшим выступления Дио, вновь его увидеть, а новые поклонники получат шанс впервые посмотреть на Дио.



Ронни Джеймс Дио

Рокер скончался от рака в 2010 году. Ему было 67 лет.

Ранее сообщалось, что виртуального Дио создала компания Eyellusion при поддержке вдовы Дио. Как заявили в компании, для тура будет сделана новая голограмма.