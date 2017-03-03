Голограмма умершего участника Black Sabbath поедет на гастроли

Об этом сообщает Lenta.ru The Guardian.

В гастроли вместе с голограммой поедет группа Dio Disciples, в которую объединились бывшие участники коллектива Dio.



Ронни Джеймс Дио

Отмечается, что Дио станет первым фронтменом, чья голограмма появится на сцене во время концерта. До этого в таком виде «выступали» только сольные музыканты.

Созданием голографического изображения исполнителя занималась компания Eyellusion при поддержке вдовы и менеджера певца Венди Дио.

Ронни Джеймс Дио — бывший участник таких рок-групп, как Black Sabbath, Rainbow, Dio и Heaven & Hell. Музыкант скончался в 2010 году от рака желудка.