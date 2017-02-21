Гонконгский оркестр китайских народных инструментов сыграл в Сочи

Уникальность в том, что это единственный в Гонконге государственный оркестр, имеющий полноразмерный штат инструментов исключительно китайского происхождения, причем многие из народных инструментов модифицированы под требования высокой музыки и полноценного звучания в оркестровой среде. Помимо народной музыки, оркестр под руководством Яна Хуэйчана (Yan Huichang) играет современные академические произведения, в том числе написанные специально для него.



Квинтет

Оркестр существует с 1977 года, и завоевал множество званий, в том числе «Лидер китайской этнической музыки» и «Культурный посол Гонконга». Всего в оркестре 91 музыкант, два десятка из которых приехали в Сочи на фестиваль Башмета.



Секстет

Высочайшая культура звукоизвлечения слышна с первых нот концерта, и очевидна даже для непосвященных в китайскую музыкальную культуру. Профессионализм - главный принцип, которого добивается Ян Хуэйчан от своих музыкантов. На концерте прозвучало 10 разноплановых произведений, превосходно представивших широкую панораму китайской традиционной и современной музыки. Из инструментария - конечно, сона (языковый инструмент, аналог старинного гобоя), гучжэн (самая популярная в Китае разновидность цитры) и эрху (двуструнная скрипка). Зрители смогли увидеть и услышать шен - древний китайский губной орган изумительного качества звучания. Шен - редкий гость на этноконцертах в России, тем интереснее было услышать модернистский дуэт на шенах «Между точками, линиями, квадратами и кругами» в авторском исполнении Чен Йи Вэй и Янг Син Ю. И множество других китайских инструментов прозвучало...



Чен Йи Вэй и Янг Син Ю на шенах

Оркестр практически стирает грани между современной авторской и аутентичной народной музыкой - на этих инструментах и с таким профессионализмом все звучит как цельная арт-программа. Иногда это звучит почти как трюк, когда композитор Ху Дэньчжао берет старинную мелодию Янггуань для гучжэн и пишет три вариации на нее в разных манерах, причем для квинтета. Кстати, исходные стихи Ван Вея (поэта VIII века) вдохновили тысячу лет спустя Малера на последнюю часть «Песни о Земле», вот такая перекличка культур.



Ли Мэн-Сюэ на янцинь

В финальном номере «Птицы, воспевающие Феникса» с помощью соны искусно имитируются звуки пения самых разных птиц, до дрожи правдоподобно. Впрочем, музыканты не менее искусно смягчают шок мягким юмором, активно взаимодействуя с восхищенной публикой. Аплодисменты длились очень долго... А после концерта музыканты с удовольствием принялись в фойе показывать свои инструменты и объяснять особенности их звукоизвлечения.



Ян Хуэйчан со своим оркестром

А сегодня Гонконгский оркестр китайских народных инструментов сыграет... с «Солистами Москвы» п/р Юрия Башмета совместно. Трудно даже предположить, как такое возможно. Но известно, что специально для этого концерта знаменитый китайский композитор Тан Дун написал новое произведение, премьера которого и состоится в Сочи.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Гонконгский оркестр китайских народных инструментов



«Птицы, воспевающие Феникса»