Градский приехал на съемки «Голоса» в инвалидном кресле

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У члена жюри шоу «Голос-6» Александра Градского сломана нога. Несмотря на это, наставник присутствует на слепых прослушиваниях, которые стартовали сегодня.

В данный момент в Москве проходят слепые прослушивания конкурсантов, которые хотят попасть в телепроект «Голос». В шестом сезоне в жюри вернулась Пелагея, которая недавно родила дочь Таисию. Другими наставниками шоу стали Леонид Агутин, Дима Билан, Александр Градский.

Александр Градский
Александр Градский

Известный композитор прибыл в съемочный павильон на инвалидном кресле, пишет "Стархит". Как стало известно, незадолго до этого Александр Борисович сломал ногу. Несмотря на травму, он не стал отказываться от присутствия на отборочных испытаниях.

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