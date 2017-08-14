Градский приехал на съемки «Голоса» в инвалидном кресле

В данный момент в Москве проходят слепые прослушивания конкурсантов, которые хотят попасть в телепроект «Голос». В шестом сезоне в жюри вернулась Пелагея, которая недавно родила дочь Таисию. Другими наставниками шоу стали Леонид Агутин, Дима Билан, Александр Градский.



Александр Градский

Известный композитор прибыл в съемочный павильон на инвалидном кресле, пишет "Стархит". Как стало известно, незадолго до этого Александр Борисович сломал ногу. Несмотря на травму, он не стал отказываться от присутствия на отборочных испытаниях.