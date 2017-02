Grammy-2017 назвала победителей

Церемония прошла в Стэйплс-центр, Лос-Анджелес (Калифорния), ставшем уже традиционным месте проведения.

Победители «Грэмми»:

Альбом года: 25 — Adele

Запись года: "Hello" — Adele

Песня года: "Hello" — Adele Adkins & Greg Kurstin, songwriters (Adele)

Лучший новый исполнитель: Chance The Rapper

Лучшее исполнение дуэтом или группой: "Stressed Out" — Twenty One Pilots

Лучший сольный поп-альбом: 25 — Adele

Лучший сольный поп-концерт: "Hello" — Adele

Лучший традиционный вокальный поп-альбом: Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin — Willie Nelson

Лучший современный инструментальный альбом: Culcha Vulcha — Snarky Puppy

Лучшая рок-песня: "Blackstar" — David Bowie, songwriter (David Bowie)

Лучший рок-концерт:"Blackstar" — David Bowie

Лучший рок-альбом: Tell Me I'm Pretty — Cage The Elephant

Лучший альбом современной городской музыки: Lemonade — Beyoncé

Лучший R&B-концерт:"Cranes in the Sky" — Solange

Лучшая R&B-песня: "Lake By the Ocean" — Hod David & Musze, songwriters (Maxwell)

Лучший R&B-альбом: Lalah Hathaway Live — Lalah Hathaway

Лучшая джазовая импровизация: "I'm So Lonesome I Could Cry" — John Scofield, soloist

Лучший джазовый вокальный альбом: Take Me To The Alley — Gregory Porter

Лучший джазовый инструментальный альбом: Country for Old Men — John Scofield

Лучший фолк-альбом: Undercurrent — Sarah Jarosz

Лучшая инструментальная композиция: "Spoken At Midnight" — Ted Nash, composer (Ted Nash Big Band)

Лучший видеоклип:"Formation" — Beyoncé

Лучший музыкальный фильм: The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years — (The Beatles)