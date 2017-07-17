Лепс-бот ответит на вопросы поклонников

Видеочат–бот дает возможность ценителям его творчества быть еще ближе к кумиру.Теперь, из любой точки мира, можно поговорить начистоту с Григорием Лепсом. Более чем на 100 вопросов о творчестве и личной жизни певец готов дать самые честные ответы на своем сайте grigoryleps.ru в разделе «Интервью».

«Желание приблизить поклонников к артисту, дать им возможность не только смотреть фото и читать тексты, но и поговорить лично, подтолкнуло на совершенно новую для российского рынка технологию — видеочат-бота. Смотреть клипы, слушать хиты, читать интервью — это есть везде. А вести диалог, видеть эмоции, наблюдать за поведением и получать ответы на самые каверзные вопросы поклонникам Григория Лепса и обычному пользователю интернета пока не доводилось.

Нововведение имитирует реальность живого общения с певцом: реакция Лепса меняется в зависимости от остроты вопросов и поведения посетителя сайта» — говорит руководитель компании-разработчика сайта Creative team Production Савва Морозов.

Проработанный до мелочей алгоритм имитирует живое общения с Лепсом по определенному сценарию в формате коротких видео ответов, при этом собеседнику остается лишь напечатать свой вопрос в чате.

Задать свои вопросы Григорию Лепсу вы можете на сайте grigoryleps.ru