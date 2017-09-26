Группа «Ногу свело» объявила конкурс «судаков»

«Объявлен конкурс на исполнение песни «Судак», на кавер-версию песни «Судак». И мы даже смеха ради разместили аккорды. Эта песня очень легкая в смысле гармонии, поэтому кто хочет – тот аккомпанирует себе на гитаре, вам нужно знать всего два аккорда. Принимайте участие, мы будем с удовольствием смотреть, кто смешнее, кто веселей. А еще присылайте нам, пожалуйста, фразу – ответ на вопрос: собственно, что такое «Судак»?», - рассказал НСН артист.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять на видео собственное исполнение песни «Судак» и разместить его в соцсетях с хештегом «Ты судак». Музыканты отсмотрят все ролики и самый оригинальный исполнитель сможет спеть эту песню вместе с Максом Покровским, а также получит подарки от группы «Ногу Свело!». Итоги конкурса будут подведены 15 октября.