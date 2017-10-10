Гуцериев сообщил о строительстве концертного зала на 25 тыс. мест

Об этом сообщил в понедельник российский предприниматель, член Академии российской музыки Михаил Гуцериев.



Михаил Гуцериев

"Сегодня подписан договор, и 12 октября в Сколкове начинается строительство киноконцертного зала. У нас будет киноконцертный зал на 4 тыс. мест автомобильных, подземный и наземный гаражи. Сможем проводить мероприятия до 25 тыс. человек", - сказал Гуцериев.

Он подчеркнул, что управление залом в первого дня примет компания AEG, работающая с Grammy в США и "О2 Арена" в Лондоне. "Известная компания, которая управляет всеми крупными киноконцертными залами и проводит эти мероприятия", - отметил бизнесмен.

По его словам, строительство, половину которого согласились профинансировать российские предприниматели, займет два года. Земля под новый зал уже выделена. На закладку первого камня в четверг приедут президенты AEG и "Цирка дю Солей".

"Это позволит привезти в Москву больше новых артистов, собрать больше артистов на одной сцене", - заметил основатель музея Grammy Боб Сантелли.

ТАСС