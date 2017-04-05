H2LO Светланы Лободы стал платиновым

Выход H2LO вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников творчества LOBODA. Через час после релиза пластинка заняла первое место в iTunes семи стран и поднялась в топ-3 Apple Music, а спустя всего неделю достигла Платинового статуса, согласно новым стандартам Национальной Федерации Музыкальной Индустрии России*, что является абсолютным рекордом для поп-индустрии СНГ последних лет.



Светлана Лобода

Хит «Твои Глаза», вышедший синглом в сентябре прошлого года через четыре месяца после релиза также получил статус Платинового.

Генеральный директор Sony Music Entertainment Россия/СНГ Арина Дмитриева, поздравляя Артистку на официальной церемонии вручения Платиновых сертификатов, сказала: «Это невероятный творческий прорыв, который также нашёл своё отражение в цифрах продаж. Платиновые статусы альбома и первого сингла абсолютно заслужены. Учитывая сильнейший материал, представленный на альбоме, я уверена, что ещё несколько синглов с него также достигнут Платинового статуса».

Такому успеху 5-го юбилейного альбома «Певицы года» предшествовала долгая и сложная работа. Буквально за год до выпуска пластинки певица практически полностью изменила аранжировки песен и музыкальную структуру альбома, в который к всеобщему удивлению вошли всего несколько ранее известных, ставших народными хитами, треков артистки.

По признанию самой Светланы, в стремлении создать модный и ни на что не похожий материал, который бы гарантированно понравился слушателям, часто приходилось работать в режиме нон-стоп: «Мне нравится одно из правил жизни Sade: «Если выпускаешь один альбом за 10 лет, он обязан быть хорошим». Мы работали по 24 часа в сутки, но это того стоило!» - рассказывает певица.

Учитывая рост популярности легального стриминга в России, обновленная модель сертификации НФМИ теперь базируется не только на количестве проданных экземпляров, но и на количестве прослушиваний (стримов), совершенных через легальные digital-площадки — Яндекс.Музыка, Apple Music, ВКонтакте и другие.