Хиты Луиса Фонси и Эда Ширана сыграли на калькуляторах

На видео японец исполняет Despacito и популярную песню британского певца Эда Ширана Shape Of You, поочередно нажимая на кнопки двух калькуляторов AR7778. В комментариях к ролику автор отметил, что его "музыкальные инструменты" сделаны в Китае и он купил их в интернете.

За четыре дня видеозапись набрала более 200 тысяч просмотров.

В августе клип на песню Despacito стал самым популярным в истории YouTube: на сегодняшний день его посмотрели более 3,5 миллиарда раз. Предыдущий рекорд принадлежал видеоклипу американского рэпера Wiz Khalifa, до него лидерство на протяжении пяти лет удерживал южнокорейский певец Psy с хитом Gangnam Style.