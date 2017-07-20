Илья Лагутенко был вынужден отменить поездку в Юрмалу на музыкальный фестиваль "Рандеву". РокНовостиОб этом Dni.Ru сообщила хозяйка праздника на Рижском взморье. Илья Лагутенко "Не все артисты, выступление которых было запланировано, смогли приехать на Рижское взморье. Илья Лагутенко серьезно повредил лицо, поэтому его песню на концерте исполню я", – рассказала Вайкуле о несчастье, которое перечеркнуло планы лидера группы "Мумий Тролль". Быстрый поиск: Мумий ТролльЛайма Вайкуле Добавить комментарий
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