Илья Лагутенко стал космическим пиратом в новом клипе

Песня с этим названием войдет в новый альбом группы Мумий Тролль «СеверозападХВосток», релиз которого запланирован на конец года.

Видео появилось благодаря сотрудничеству Ильи Лагутенко с Little Big Production – петербургской командой «креативных хулиганов» - музыкантов, видео-блогеров, авторов ироничных видео и клипов, собирающих десятки миллионов просмотров на youtube.

В клипе, снятом в эстетике и стилистике ретро-фантастических фильмов, Илья Лагутенко появляется в образе МумийТрона – космического пирата-злодея. Мы видим его за «пультом управления» космического корабля, а затем – в идиллическом березовом лесу, вместе с дочерью, которую, как оказывается, похитили пришельцы и романтик перевоплощается в МумийТрона. И мстит.

Премьера песни в живом исполнении состоится 3 августа во Владивостоке.