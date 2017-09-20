Ирина Ортман выпустила две новые песни

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Осенний сезон певица Ирина Ортман начинает сразу с двух премьер. Девушка приготовила своим поклонникам две абсолютно разные новинки, которые были записаны летом в Германии.

Первая - лёгкая и танцевальная "Держи Меня" и вторая - глубокая и смысловая "За детей я Господа молю" уже доступны на просторах сети.

"Поездка в Германию началась для меня с приключений - на паспортном контроле пришлось буквально вытряхнуть всю сумку, для того, чтобы пересечь границу - был очень долгий досмотр, но в итоге я все-таки попала на свою историческую родину. С творческой командой мы настолько быстро нашли общий язык и результат не заставил себя ждать! А в свободные от музыкального процесса дни, я смогла навестить своих родных, по которым успела изрядно соскучиться!" - рассказала Ирина Ортман.

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