Ирина Ортман выпустила две новые песни

Первая - лёгкая и танцевальная "Держи Меня" и вторая - глубокая и смысловая "За детей я Господа молю" уже доступны на просторах сети.

"Поездка в Германию началась для меня с приключений - на паспортном контроле пришлось буквально вытряхнуть всю сумку, для того, чтобы пересечь границу - был очень долгий досмотр, но в итоге я все-таки попала на свою историческую родину. С творческой командой мы настолько быстро нашли общий язык и результат не заставил себя ждать! А в свободные от музыкального процесса дни, я смогла навестить своих родных, по которым успела изрядно соскучиться!" - рассказала Ирина Ортман.