Из-за Britney Spears израильская партия перенесла выборы

Перенести на 4 с 3 июля выборы своего лидера, который автоматически станет одним из главных претендентов на пост премьер-министра, лейбористы решили из-за трудностей с наймом охранников в количестве, достаточном для обеспечения безопасности мероприятия, сообщил РИА Новости источник в партийном руководстве.



Бритни Спирс

"Аргументация такая: сложно обеспечить охрану. Очень много охранников нужно на выборы и очень много – на Бритни. Их нанимают на один день, и, когда совпадают два больших мероприятия, то возникают трудности", — сказал собеседник агентства.

Местная пресса пишет, что в "Аводе" также опасаются заторов на дорогах, которые могут сказаться на ходе выборов. На концерте Спирс, который пройдет в главном парке Тель-Авива "Ха-Яркон", ожидаются десятки тысяч зрителей со всех концов страны.