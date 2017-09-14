Из-за клипа на песню Шнура уволили проводниц

Об этом сообщил РИА Новости представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД).

Ранее в СМИ появилась информация, что двух ростовских сотрудниц Северо-Кавказской железной дороги уволили из-за самодельного клипа на песню "В Питере — пить". Как сообщали СМИ, в постановлении об увольнении говорилось, что публикацией клипа сотрудницы порочат честь и достоинство работников железнодорожного транспорта. На протяжении трехминутного ролика одна из проводниц пьет и обливает себя из бутылки, по дизайну напоминающей водочную.

- РЖД лишились весёлых, ироничных и креативных сотрудниц, а мы лишились обаятельных проводниц, - написал Сергей Шнуров в соцсети. - Я уверен, что девчонки не пропадут, и их возьмут на работу в ту организацию, где юмор не является должностным преступлением. Летайте самолётами!