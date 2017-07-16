Израиль представил свою музыку в Витебске, и представил же

Опубликовано пользователем

Гала-концерт мастеров искусств Израиля мог бы быть скучным, все-таки Зубина Мета или Манца Шлома тут не предвиделось.

В программе значились лишь солист Израильской оперы Феликс Лившиц и оркестр аккордеонов из Беер-Шевы. На деле получилось куда богаче. «Славянский базар в Витебске» захотел показать богатство израильской культуры, и сделал это по-домашнему. Сам Витебск — родина огромного количества творцов еврейской культуры, начиная с Марка Шагала.

Феликс Лившиц все-таки начал — он в жюри конкурса молодых вокалистов, и ему нужно было бежать затем на собственно конкурс. Уроженец Донецка и солист Донецкой оперы Феликс Лившиц с 1996 года работает и живет в Израиле. Он пел с оркестром Меты, проходил 7 лет стажировку в Метрополитен-опера, поет по всему миру. В этом году он даже вошел в отборочное жюри конкурса «Славянский базар» в Израиле. Это прекрасный тенор. Он начал со «Скрипача на крыше», продолжил чистым «Адажио» Альбинони. И вроде бы все спел, но неожиданно продолжил еще - «Санта Лючия» и даже «Живет моя отрада».

Затем вышел Jerusalem Keytlin Band – это семейный ансамбль выдающегося фаготиста Константина Кейтлина, ученика Аркадия Гурфинкеля, много лет игравшего в джаз-клезмер-бэнде «Apropos.Art» Юрия Поволоцкого. С Константином играют его жена Ольга (училась с ним в Иерусалимской академии музыки на флейте), и трое детей. Репертуар — все тот же клезмер с джазовыми оттенками. Дети играют на кларнете, скрипке и саксе. Играют не то, что умело, но на удивление точно. Ни одной технической ошибки. А соло Константина Кейтлина были и вовсе восхитительны, одну из которых он закончил феноменальным передувом.

Jerusalem Keytlin Band
Jerusalem Keytlin Band

Еще тут спела участница детского вокального конкурса 10-летняя Тали Купер. Девочка действительно неординарная (хотя окончательно судить можно будет после окончания мутации голоса). Но у нее действительно яркий сочный голос с прекрасными обертонами и природной певучестью. А еще артистизм. «Хаву Нагилу» она спела живо и с большим запасом диапазона. Потом Уитни Хьюстон с I can't live without you из «Телохранитель». А затем ей еще вручили приз от дирекции «Славянского базара» за «мастерство и вдохновение». Возможно, у нее прекрасное будущее.

Еще одна отличная певица, лауреат 3 премии прошлогоднего конкурса вокалистов Анна Тимофей из Приднестровья, в 2013 году переехавшая в Израиль. У нее весьма специфическое звукоизвлечение, самое звонкое звучание в высоком и ультра-высоком регистре. И тут стоит вопрос репертуара. Она спела песню «Иерусалим — золото», песню из фильма «История любви», «Донс-донс-донс», Time To Say Goodbye и, самое главное, знаменитую сложнейшую арию из «Призрака оперы». И тут-то она оказалась на высоте — виртуозные верхние регистры она брала легко и технически точно. Хотя в обычных сопрановых ариях порой выглядела бледно. У нее действительно шикарный верхний регистр, иногда она переходит на ультразвук, и это удивительно легко и красиво.

Во втором отделении был ожидаемый «Оркестр аккордеонов» п/у Виктора Деренбойма. И тут множество смешанных впечатлений. Дело в том, что изначально оркестр Деренбойма был просто оркестром его студентов в консерватории Беэр-Шевы. А лет пять назад стал оркестром из любителей музыки в Беэр-Шеве. От профессоров консерватории до уборщиц. Требовать от любителей профессионального звучания некорректно. Выглядит-то все эффектно: 21 аккордеон, барабаны, бас, клавиши, рояль и отчаянно жестикулирующий перед ними дирижер. Соло на баяне. Но за рамки любительского звучания оркестр очевидно не выходит.

«Оркестр аккордеонов»
«Оркестр аккордеонов»

Была сыграна обширная программа, фактически сольный концерт. Попурри из еврейских песен, включая «Тум-балалайку», множество опереточных сценок (от «Марица» Кальмана до «Джудитты» Легара), мюзиклового Уэббера «Кошки», «Чардаша» Монти, попурри из советских песен (на «Катюше» дал стал петь зал)… Вокальные партии исполнила Изабель Мари — это было камерно, чисто, но без должного интонирования или даже артикуляции, хотя у певицы был микрофон. У оркестра явно выделялись солисты, они действительно профи, но во многих случаях звучание аккордеонов (в той же Memory в «Кошках») было нарочитым и ничуть не заменяющим привычные оркестровые струнные. Так что ощущения именно смешанные. Либо надо поднимать культуру звукоизвлечения, либо искать более харизматичную вокалистку. Потому что даже в Funiculì, Funiculà хотелось бы уже более четкой артикуляции или более чистого звучания аккордеонов.

В целом вечер Израиля в Витебске прошел по-домашнему. И это было именно знакомство в богатой культурой музыки Израиля, чего и хотелось.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Быстрый поиск: 