К юбилею «Аквариума» вышел фильм о группе

Издание вышло ограниченным тиражом. Трехсерийный документальный фильм о группе «Аквариум» из цикла «Еловая субмарина» был снят Александром Липницким в 2007 году, пишет "Репродуктор". Картина была неоднократно показана в эфире телеканала «Ностальгия». Каждая из серий имеет своё название: «Мы никогда не станем старше», «Рок-н-ролл мертв» и «Двигаться дальше».

Фильм представляет собой рассказ о становлении коллектива. В нём использовано большое количество архивных съёмок, интервью с участниками разных составов группы «Аквариум», а также беседы с друзьями Бориса Гребенщикова. Кроме того, в фильм вошли фрагменты концертных записей.

На DVD фильм выпущен в формате двойного издания. Тип упаковки – шестиполосный диджипак. Помимо непосредственно трех серий картины на диске представлен бонус, представляющий собой фрагменты и интервью, не вошедшие в фильм. Тираж издания 500 экземпляров.

Цикл документальных передач «Еловая субмарина» был задуман бывшим участником группы «Звуки Му», журналистом Александром Липницким. В нем рассказывается о важных с точки зрения автора рок-музыкантах России. В серии выходили фильмы об Александре Башлачеве, группах «Кино», «Зоопарк», «Странные игры» и других.