К юбилею Хворостовского выходит «Риголетто» с участием мировых оперных звезд

Главную партию исполняет сам Хворостовский, сообщил в беседе с ТАСС художественный руководитель Армянского академического театра оперы и балета имени Спендиарова, главный дирижер Каунасского симфонического оркестра и давний партнер юбиляра Константин Орбелян.

"Мы записали "Риголетто" прошлым летом в Каунасе, - рассказал маэстро. - Запись разойдется по всему миру уже на этой неделе, а сделана она под маркой компании DELOS Productions, с которой Дмитрий сотрудничает все последние 19 лет". "Я выступил как главный дирижер Каунасского симфонического оркестра и Каунасского хора. Кроме того, в записи приняли участие звезды Метрополитен-опера - американская сопрано Надин Сьерра и итальянский тенор Франческо Демуро", - добавил он.

По словам Орбеляна, запись и выход этого диска специально приурочены к 55-летию Хворостовского, которое он отмечает в понедельник.