«Калинов мост» исполнил гимн Бурятии

Фестиваль «Голос кочевников 2017» прошел в селе Ацегат 14 и 15 июля 2017 года. Участниками мероприятия стали пятнадцать музыкальных коллективов, в числе которых «Ят-Ха», SunSay, Volga и многие другие.

Группа «Калинов Мост» стала одним из хедлайнеров фестиваля. Программа выступления команды Дмитрия Ревякина состояла, в основном, из проверенных временем хитов. Однако завершить сет музыканты решили гимном Бурятии, тем самым доставив огромное удовольствие местной публике.

Отметим, что в основе гимна Бурятии лежит «Песня о родной земле», автором оригинального текста которой является Дамба Жалсараев, пишет "Репродуктор". Официальный русский перевод текста выполнен Олегом Дмитриевым. Музыку к песне написал Анатолий Андреев.