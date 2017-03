Kasabian выпустили сингл «You’re in Love with a Psycho»

В сети появился новый трек британской инди-рок группы Kasabian «You’re in Love with a Psycho», пишет Apelzin.

Композиция является заглавным синглом с грядущего шестого студийного альбома музыкантов. Пластинка получила название «For Crying Out Loud», её релиз состоится 31 апреля на лейбле «RCA».

Треклист «For Crying Out Loud»:

1. Ill Ray (The King)

2. You’re in Love with a Psycho

3. Twentyfourseven

4. Good Fight

5. Wasted

6. Comeback Kid

7. The Party Never Ends

8. Are You Looking for Action?

9. All Through the Night

10. Sixteen Blocks

11. Bless This Acid House

12. Put Your Life On It