Кети Топурия скрыла развод от мамы

Оказалось, что в размолвку Топурия и Гейхман не посвятили даже близких.

«Все у Кети прекрасно с мужем, – рассказывала «СтарХиту» мама певицы Ната Гивиевна несколько месяцев назад. – Только вот все вместе собирались, у них прекрасная семья!» Да и сейчас родительница артистки, несмотря на заявление дочери, призналась, что пока не в курсе ситуации и не знает, что сказать. Отца Гейхмана тоже оберегали от информации о том, что происходит у сына.

«Лев несколько месяцев находится в США по работе, - делился со «СтарХитом» Исаак Львович. – Разговоров о разводе дети не ведут, они любят друг друга». Ради двухлетней дочки Оливии Кети и Лев смогли сохранить дружеские отношения. Малышка почти в равной степени проводит время с папой и с мамой».



Кети Топурия

Напомним, что ранее мама певицы Наталья уже выражала обеспокоенность тем, как живет ее наследница с мужем Львом. Родственница вокалистки A'Studio удивлялась, как паре удавалось сохранить семью. Наследница Оливия видела папу нечасто, а бабушка девочки считала, что зятя могут увести. Ранее планировалось, что артистка отправится летом к мужу за рубеж, однако ее концертный график не позволил ей провести много времени с избранником. В данный момент Кети находится на фестивале «Новая волна» в Сочи. Артистка выступает вместе со своим коллективом, а также посещает светские мероприятия. Поклонники переживают за звезду, которая сильно похудела за последние несколько месяцев. Однако Кети вполне довольна собой.