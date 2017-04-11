Киев дополнительно разъяснит позицию по Самойловой

Об этом заявил в интервью интернет-изданию "Обозреватель" вице-премьер Вячеслав Кириленко.

"Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования", – отметил Кириленко.



Юлия Самойлова

В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму.

РИА Новости