Киев задействует 7 тыс камер для безопасности на «Евровидении-2017»

Об этом заявил в четверг директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

Ранее первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что правоохранительные органы Украины готовы к любым форс-мажорным ситуациям во время проведения песенного конкурса в Киеве. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что во время проведения конкурса в столице будут задействованы до 10 тысяч правоохранителей.





"На базе городского дата-центра у нас развернута система видеонаблюдения, которая дает возможность подключить до 11 тысяч камер…На данный момент у нас установлены около 4 тысяч видеокамер…Мы проводим работу, чтобы подключить к нашей системе посторонние камеры, которые находятся, например, на торговых центрах, аптеках, банках и других частных учреждениях. Около 7 тысяч камер будут наблюдать за ситуацией", — заявил Назаров на пресс-конференции.

По его словам, всего на локациях проведения конкурса будут установлены 250 обзорных камер и 50 роботизированных камер. На главной локации — Международном выставочном центре будут установлены 115 камер видеонаблюдения. Также камеры будут установлены на мостах, школах, детсадах, театрах, центральных улицах города. Кроме того, по его словам, аналитики тестируют систему видеоаналитики, с помощью которой операторы смогут определять опасность на объектах, передает РИА Новости.