Кинчев стал лауреатом Царскосельской художественной премии

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Константин Кинчев объявлен лауреатом Царскосельской художественной премии.

Награда вручается вот уже почти четверть века (с 1993 года) тем, кто изменил культурный облик нашей страны. Официально это звучит, как «Премия за вклад в развитие искусства, культуры и укрепление международных творческих связей». Она была основана Всероссийским музеем имени Пушкина. Однако среди учредителей числится и один из великих композиторов русского рока — Сергей Курёхин.

Константин Кинчев
Константин Кинчев

Среди лауреатов прошлых лет: Валентин Гафт и Сергей Юрский,Валерий Гергиев и Мстислав Ростропович, Дмитрий Лихачев, Эрнст Неизвестный, Евгений Евтушенко, Вячеслав Полунин. Также в своё время награду получали БГ, культовый польский режиссёр Кшиштоф Занусси, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих, Лев Додин и многие другие деятели, чей вклад в становление культуры сложно переоценить.

Символы премии – бронзовые скульптуры Екатерины II, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама.

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